Jak wyglądał bulwar nad Odrą w Głogowie kilka lat temu? Przypominamy, jak się zmieniało to miejsce. Zdjęcia Grażyna Szyszka

Bulwar nad Odrą Głogowie to teren o powierzchni blisko 4 hektarów. Dziś to miejsce spacerów i spotkań głogowian, ale też plenerowych imprez. Jednym się podoba aranżacja tego miejsca, inni twierdzą, że jest zbyt betonowe. Prace przy jego rewitalizacji rozpoczęto w 2018 roku i trwały ponad dwa lata, a kosztowały ponad 20 mln zł. Pamiętacie jeszcze, jak wcześniej wyglądało to miejsce między starówką a Odrą?