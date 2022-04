Jak pociąg z Głogowa zderzył się z czołgiem. Historia wypadku na torach. ZDJĘCIA

Zdarzenie to miało miejsce 22 kwietnia 1965 roku, czyli 57 lat temu. Jak przypomina Głogowski Wehikuł Czasu - dziesięć minut przed siódmą rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod Żaganiem, rozpędzony czołg uderzył w parowóz pociągu osobowego relacji Głogów – Węgliniec.

– Czołg T-54A z żagańskiego 29 Pułku Czołgów Średnich znalazł się w tym miejscu na skutek zbiegu nieporozumień, nieprzestrzegania regulaminów i dziś byśmy nazwali – procedur. Nałożyły się na to jeszcze niezapowiedziana kontrola i potrzeba szkolenia połączona z niewystarczającą ilością przeznaczonych do zajęć jednostek sprzętu bojowego. Prosto mówiąc w pierwszorzutowej jednostce brakowało czołgów do codziennych ćwiczeń bowiem gros maszyn był stale przygotowywany do alarmowego wyjścia na front. Czy można to określić słowem bałagan? – opowiada Wiesław Maciuszczak, autor Głogowskiego Wehikułu Czasu.