Jagoda Stachaczek, nasza wicemistrzyni świata, już w Głogowie. Wróciła z Malezji

Rodzina i przyjaciele zgotowali 16-letniej Jagodzie Stachaczek gorące powitanie na lotnisku w Warszawie, gdzie we wtorek wylądowała po powrocie z Malezji. Tam razem z reprezentacją Polski młoda mieszkanka Kamionej pod Głogowem wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata kadetów w muaythai. Pokonała reprezentantkę Malezji oraz Turcji i tylko o włos przegrała na punkty z Rosjanką 1:2.

Znajomi mówiąc o młodej zawodniczce bez zastanowienia podkreślają kilka cech - pracowita, utalentowana i skromna. Jej trener, Maciej Domińczak, dodaje do tego jeszcze ambicję i podkreśla, że Jagoda ma wszystkie cechy prawdziwej mistrzyni. Doskonale pokazała ta w Kuala-Lumpur, gdzie do złota zabrakło jej naprawdę niewiele. A to były jej pierwsze w życiu zawody o randze międzynarodowej.