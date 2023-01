Jadą z Głogowa w czeskie góry. Weekendowy wyjazd na narty do Jańskich Łaźni. Są jeszcze miejsca

To kolejny wyjazd organizowany w ostatnim czasie przez STIR Zwiedzak. W najbliższą sobotę autokar z Głogowa zabierze chętnych do Jańskich Łaźni w Czechach. To idealny wyjazd dla miłośników narciarskich lub snowboardowych eskapad, ale też dla osób, które chcą pozjeżdżać na sankach.

– Mimo, iż zima w tym roku w góry przyszła nieco z opóźnieniem, w Jańskich Łaźniach na sporej ilości tras panują już przynajmniej dobre warunki narciarskiej, a z dnia na dzień otwierane są kolejne nartrostrady. Obecne prognozy pogody pozwalają nam zakładać, że w najbliższą sobotę będzie można korzystać z wszystkich tras uwielbianych przez narciarzy. W dalszym ciągu nie została jeszcze otwarta trasa saneczkowa, dlatego proponujemy Państwu trekking połączony z jazdą na sankach czy jabłuszkach. Tym razem wjedziemy gondolą na Czerną Horę, z której okrężną drogą około 10 km przejdziemy i zjedziemy do Jańkich Łaźni – mówią organizatorzy.