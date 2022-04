Jaczów: Założył fotowoltaikę i walczy z Tauronem. Zbyt wysokie napięcie w sieci uszkodziło kuchenkę indukcyjną

Mieszaniec Jaczowa ma problem z fotowoltaiką. Opisał je w reklamacji

Do wysłanej do Tauronu szczegółowo opisanej reklamacji dołączył wykresy z okresu od 16 stycznia do 24 marca 2022 r. obrazujące przekroczenia wartości dopuszczalnych napięcia na zasilaniu z sieci elektroenergetycznej w jego domu, co według niego było przyczyną spalenia się indukcyjnej płyty grzewczej.

Teraz pan Andrzej obawia się o inne wartościowe urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu, choćby o pompę ciepła. Za spaloną płytę grzewczą będzie się domagał odszkodowania od dostawcy energii TAURON.