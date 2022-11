Jacek Zieliński, były prezydent Głogowa. Jak zmieniała się władza w mieście. CZĘŚĆ 1

Ponad 30 lat temu Sejm przyjął Ustawę o Samorządzie Terytorialnym. Świadkiem tych wydarzeń był między innymi Jacek Zieliński, prezydent Głogowa w latach 1988-1998. Publikujemy pierwszą część jego wspomnień dotyczących tamtych czasów. Publikujemy też zdjęcia z archiwum byłego prezydenta, a wcześniej dyrektora FAMABY.

Ponad 30 lat temu Sejm Rzeczypospolitej przyjął Ustawę o Samorządzie Terytorialnym. Świadkiem zmian był Jacek Zieliński, były prezydent Głogowa. Oto jego wspomnienia:

Los zrządził, że w wyniku tej ustawy stałem się pierwszym demokratycznie wybranym Prezydentem Miasta. Ponieważ wokół tego wydarzenia narosło wiele, często nieprawdziwych historii, a samo wydarzenie budzi nadal zaciekawienie wielu głogowian, zaś dla młodszych jest ono nieznane, gwoli historycznej prawdy przypomnę te wydarzenia. Zaznaczam, iż opisuję to z własnej pamięci i według własnych osobistych odczuć, z czym inni uczestnicy tamtych wydarzeń mogą się nie zgadzać i wręcz mieć zupełnie inne zdanie. (...) W wyniku ustaleń Okrągłego Stołu w czerwcu 1990 roku wybrany został w częściowo wolnych wyborach nowy Sejm Rzeczypospolitej. Jednym z pierwszych celów tego sejmu stało się uchwalenie Ustawy Samorządowej, która zmieniła ustrój państwa na sposób demokratyczny, wprowadziła wolne wybory do organów samorządu, określiła środki i sposoby finansowania tych organów oraz dała społecznościom lokalnym możliwość decydowania o rodzaju i kształcie zadań jakie będą realizowane przez organ wykonawczy samorządu. W zastosowaniu tej Ustawy w Głogowie, tak jak w całym kraju, odbyły się październiku tego roku wybory do organów samorządu, w wyniku których zostałem pierwszym demokratycznie wybranym Prezydentem Miasta. Ażeby opisać jak do tego doszło koniecznym jest cofnięcie o kilkanaście lat i wyjaśnić jak w ogóle się stało, że zostałem głogowianinem, bo przecież się tu nie urodziłem, gdyż w roku mojego urodzenia było to miasto niemieckie i nazywało się Glogau.

Famaba była pierwsza

Urodziłem się w Gnieźnie w 1934 roku, w rodzinie mającej od niepamiętnych czasów korzenie wielkopolsko-kujawskie. Tam uzyskałem w renomowanym Liceum im. Bolesława Chrobrego świadectwo dojrzałości, a w 1958 roku ukończyłem studia na Politechnice Wrocławskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika. Pracując na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach państwowych nabywałem wiedzy i doświadczenia, co ostatecznie doprowadziło do objęcia stanowiska dyrektorskiego w dużej fabryce, liczącej ponad 1200 pracowników podległej Ministrowi Przemysłu Ciężkiego, w dawnym województwie zielonogórskim. W ten sposób znalazłem się na stanowisku objętym nomenklaturą Komitetu Wojewódzkiego PZPR, który miał istotny głos w ich obsadzie w znaczących zakładów województwa. Niemniej aby się tam znaleźć trzeba było nie tylko być członkiem jedynie słusznej partii, ale mieć przede wszystkim wymierne osiągnięcia i dokonania na poprzednich stanowiskach. Z prostego skojarzenia wynika więc, iż obecna praktyka powoływania na kluczowe stanowiska niewiele różni się od czasów PRL-u, co gorsza, na najwyższe stanowiska w spółkach Skarbu Państwa jak i inne stanowiska w administracji państwowej, powołuje się często osoby bez wymaganego doświadczenia i wiedzy, a zależy to jedynie od woli kierowniczego centrum partii lub wręcz naczelnika państwa i wierności tej partii. No i może jeszcze tym, iż wynagrodzenia kadry zarządzającej nie odbiegały kosmicznymi wielkościami od zarobków zwykłych pracowników. Ja z wynagrodzeniem dyrektora naczelnego mieściłem się zaledwie w pierwszej 20-stce na liście płac.

Komitet PZPR zdecydował o tym, że został dyrektorem Famaby