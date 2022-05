Ivan Djurdjević: „W Głogowie urodziłem się nowo". Piłkarze Chrobrego Głogów u prezydenta

Choć jego początki nie były łatwe, to dzięki skrupulatnej i ciężkiej pracy lubiany w Głogowie szkoleniowiec wyprowadził Chrobrego na prostą. Efekty kilku sezonów pod jego przewodnictwem widzieliśmy teraz.

– Od wielu osób słyszę, że chcieliby abym został. Myślę jednak, że to odpowiednia pora. Wiedziałem od początku, że nie jestem w Chrobrym na zawsze. Miałem zadanie do wykonania. I chcę Chrobrego zapamiętać takiego, jakim jest teraz. To najlepszy na to moment – podkreślił Djurdjević.