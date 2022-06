Ivan Djurdjević trenerem Śląska Wrocław. Były szkoleniowiec Chrobrego Głogów w Ekstraklasie

Ivan Djurdjević od nowego sezonu będzie trenerem Śląska Wrocław. Djurdjević przez trzy ostatnie lata prowadził drużynę Chrobrego Głogów, którego pod koniec swojej kariery w klubie doprowadził do baraży o Ekstraklasę. Już przed barażami było jednak wiadomo, że jego kontrakt w Głogowie nie będzie przedłużony. Jeszcze kilka dni temu Ivan Djurdjević nie zdradzał szczegółów dotyczących swoich planów na przyszłość. Dziś już wiemy, że poprowadzi Ekstraklasową ekipę Śląska Wrocław.

– Od wielu osób słyszę, że chcieliby abym został w Głogowie. Myślę jednak, że to odpowiednia pora. Wiedziałem od początku, że nie jestem w Chrobrym na zawsze. Miałem zadanie do wykonania. I chcę Chrobrego zapamiętać takiego, jakim jest teraz. To najlepszy na to moment – mówił nam kilka dni temu Djurdjević