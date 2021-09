Imprezowicze okradli domki letniskowe w Sławie. Łup sprzedali w Głogowie

Po zdarzeniu sławscy mundurowi w pobliskich zalesieniach znaleźli niewielką część porzuconych przez włamywaczy przedmiotów.

– W wyniku podjętych przez sławskich kryminalnych czynności okazało się, że za włamania odpowiedzialni są dwaj mieszkańcy powiatu głogowskiego w wieku 20 i 21 lat. Młodzi mężczyźni przyjechali do Sławy na imprezę. Postanowili nie wracać do domu z pustymi rękoma włamując się do domków letniskowych – dodaje Maja Piwowarska.