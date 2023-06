Imieniny Jana w Głogowie! Na 14. spotkanie przy pomniku zaprasza „Tygodnik Głogowski" i Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Zbliża się Wasze imieninowe święto, które już po raz 14. będziemy obchodzić wspólnie przy pomniku Waszego znakomitego imiennika - Jana z Głogowa. W tym roku 24 czerwca przypada w sobotę, ale wierzymy, że to nie przeszkoda, by znowu razem się spotkać. Imieninową tradycją jest sadzenie drzew. W sumie przez 10 lat posadziliśmy ich wspólnie ponad 20. Rosną na Placu Jana z Głogowa, w Parku Saperów, przy muzeum, w Fosie Miejskiej oraz w Parku Słowiańskim. Można je rozpoznać po tabliczkach z nazwą drzewka oraz informacją, kto je sadził. W tym roku do tej listy dołączą kolejne dwa, które zostaną posadzone w Parku Sapera.

Jak przypomina TZG, rok 2023 to Rok Mikołaja Kopernika, który był uczniem Jana z Głogowa. Dlatego tegoroczne święto będzie do tego nawiązywać o co zadbają członkowie TZG.

Jak co roku na naszych gości czekają pamiątkowe koszulki, które ufundował Urząd Miejski w Głogowie, a także prezenty od sponsorów, którzy są z nami w tym dniu.