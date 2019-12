Hutnik z Grębocic trzeci w Pucharze Świata w trójboju siłowym

– Czuwają nad moimi przygotowaniami do zawodów. Mimo iż ciężkie warunki na moim stanowisku pracy nie ułatwiają mi pracy nad swoją formą, nie poddaję się i cały czas pracuję nad sobą i moimi wynikami – mówi mieszkaniec Grębocic, który na swoje pierwsze zawody zdecydował się na początku tego roku. Wziął wtedy udział w I Rzucie Amatorskich zawodów w trójboju siłowym na terenie Wrocławia w Puma Sports Center, gdzie wywalczył w swojej kategorii V miejsce.

Paweł Likus trenuje przynależy do klubu Stronghold Gym w Głogowie, gdzie trenuje pod okiem trenerów Bartosza Wójcika oraz Patryka Duraja.

28-latek z Grębocic na codzień pracuje w KGHM Polska Miedź S.A. na stanowisku Rafiniarz metali nieżelaznych w Hucie Miedzi Głogów II. Sport uprawia od lat, jednak pasję do trójboju siłowego odkrył niecałe 2 lata temu. Od tamtej pory zdecydował się spróbować swoich sił w różnych zawodach.

29 listopada wyjechał do Siedlec koło Warszawy aby wziąć udział w imprezie Federacji XPC – Xtreme Powerlifting Coalitio. Był to Puchar Świata w Trójboju Siłowym, w którym brali udział reprezentanci 19 krajów. Paweł z wagą 80,2 kg został zweryfikowany do kat. wagowej -82,5kg i kat. wiekowej Open.

W każdym z trzech bojów zaliczył wszystkie trzy podejścia: Przysiad 180/190/200, wyciskanie sztangi leżąc 120/125/130 oraz martwy ciąg 200/210/220.

– Finalnie z moimi końcowymi wynikami, 200 kilogramów w przysiadzie, 130 kilogramów w wyciskaniu sztangi leżąc oraz 220 kilogramów w martwym ciągu, czyli total 550 kilogramów udało mi się stanąć na podium na 3 miejscu zdobywając brązowy medal w Pucharze Świata 2019 Federacji XPC – mówi z radością zawodnik z Grębocic. – Na tym nie zamierzam poprzestać, to dla mnie początek pięknej przygody która satysfakcjonuje mnie z każdym nowym rekordem życiowym i pcha mnie to do walki o rekordy Polski i nie tylko – zaznacza.