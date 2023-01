Huta Miedzi Głogów II ma 45 lat. Pierwszy spust miedzi miał miejsce 9 stycznia 1978

Huta Miedzi Głogów II skończyła w styczniu 45 lat. Jak podaje portal KGHM to my, uroczyste uruchomienie odbyło się to w obecności specjalistów nadzorujących rozruch huty, w tym naukowców z AGH w Krakowie, przedstawicieli Projektów Bipromet S.A. - Grupa KGHM w Katowicach i ekipy fińskich fachowców.

45 lat temu gazety pisały:

„...Piec pracuje dobrze, trwa dalsza regulacja układów. Równocześnie rozpoczynają pracę wcześniej uruchomione agregaty, przejmujące produkty topienia pieca zawiesinowego, jak piec elektryczny, konwertor z układem odpylania i inne. Pierwszy spust oznacza rozpoczęcie działalności produkcyjnej przez Hutę Miedzi Głogów II".

