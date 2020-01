Hospicjum w Głogowie. Trwają starania o budowę. Ile będzie kosztować jego utrzymanie?

Szacuje się, że budowa samych murów pochłonie około 16 milionów złotych. Do tego dojdzie jeszcze koszt wyposażenia obiektu w niezbędny sprzęt. Do tej pory Fundacja Hospicjum Głogowskie zebrała ponad 400 tysięcy złotych.

Podczas planowania przyszłych wydatków, radni Głogowa zatwierdzili w Wieloletniej Prognozie Finansowej 6 milionów złotych na cel budowy - na najbliższe trzy lata. Aby rozpocząć inwestycję, potrzebne będą jeszcze co najmniej 4 mln środków własnych. Resztę miasto chce zdobyć ze środków wewnętrznych.

- Nie oszukujmy się, to są zbyt duże koszta, by fundacja dokonała tego sama. Miasto musi być zaangażowane w powstawanie hospicjum. W tym roku chcemy przygotować działkę pod budowę. Mamy dokumentację na doprowadzenie tam mediów. Jednocześnie musimy starać się o pieniądze na funkcjonowanie obiektu, bo rocznie będą to ogromne koszta - mówi prezydent Rafael Rokaszewicz.