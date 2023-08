Historyczna chwila dla Głogowa. Rusza przetarg na budowę obwodnicy miasta z drugim mostem na Odrze!

- To historyczna chwila dla Głogowa i kolejny kamień milowy za nami. Jeśli pamiętacie państwo konferencję z 2018 roku, także w Głogowie to wówczas podpisano pierwsze dokumenty przybliżające budowę obwodnicy. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że te formalności zostały spełnione i że ogłoszono przetarg na budowę tej ważnej dla regionu inwestycji. Świadczy to też o tym, że są zabezpieczone środki na zadanie – mówił poseł. - Z informacji Ministerstwa Infrastruktury wynika też, że przeliczono wartość tego zadnia, bo ceny sprzed kilku lat nijak się mają do tych obecnych na rynku.