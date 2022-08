Handlarz pirackim oprogramowaniem z Głogowa usłyszał aż 117 zarzutów! 39-latek oszukał ponad 100 osób Grażyna Szyszka

Handlarz pirackim oprogramowaniem z Głogowa zatrzymany. Policja z Leszna postawiła mu aż 117 zarzutów! Dotyczą one handlu testerami z nielegalnym oprogramowaniem do diagnostyki samochodów. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.