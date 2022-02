Gwiazdy na Dzień Kobiet! W Grębocicach zaśpiewa Piasek, w Kotli Krystyna Giżowska, w Kłobuczynie Dariusz Kordek, a w Jaczowie zespół VIDEO RED

Piasek, Krystyna Giżowska, Dariusz Kordek, zespół Video oraz MAGIC OF THE QUEEN to muzyczne gwiazdy, które wystąpią z okazji Dnia Kobiet w podgłogowskich gminach. W Głogowie da koncert Kuba Badach.