Gwardia Opole pokonała SPR Chrobrego Głogów 25:23. Bez punktów na wyjeździe

Różnica niewielka, jednak ostatecznie szczypiorniści Chrobrego Głogów nie zdołali pokonać Gwardii Opole i przegrali wyjazdowe spotkanie. W jego trakcie gospodarze zdobyli 25 bramek, a głogowianie 23.

Spotkanie można uznać za dosyć wyrównane. Na jego początku to nawet głogowianie przez chwilę mieli przewagę. Jednak gospodarze szybko zadbali o nadrobienie i przegonienie przyjezdnych. Końcówka pierwszej połowy zdecydowanie należała już do opolan. Na przerwę schodzili prowadząc 13:10.

W drugiej połowie było podobnie. Gospodarze budowali przewagę, a głogowianie starali się ich dogonić. Kilka razy mieli nawet szansę na wyrównanie, jednak ostatecznie do tego nie doszło. Nie bez powodu MVP meczu został bramkarz ekipy gości, który skutecznie uniemożliwiał SPR-owi wyrównanie.

– Było mnóstwo emocji. Gratuluje zespołowi z Opola wygranej, bo na nią zasłużyli. Mieli zamurowaną bramkę w postaci Adama Malchera. Nie da się wygrać meczu, kiedy nie zdobywasz bramek z takich pewnych sytuacji, jakie on wybronił. To zadecydowało o wyniku. Nie mam zastrzeżeń do obrony, bo 25 bramek to nie jest dużo. Idziemy dalej swoją drogą, musimy poprawić tą skuteczność – mówił po meczu Vitalij Nat, trener SPR-u Chrobry Głogów.