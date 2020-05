Grupa CCC podsumowała pierwszy tydzień ponownej działalności sklepów. Ruch mniejszy o połowę

Po ponownym otwarciu sklepów CCC wdrożyło szereg działań zwiększających bezpieczeństwo epidemiologiczne. W każdym salonie CCC pracownik kontroluje liczbę klientów, a przeszkolona kadra dba o przestrzeganie wdrożonych zasad.

- W Polsce uruchomiliśmy już wszystkie sklepy, to jest 470. Udało nam się to zrobić już pierwszego dnia, w którym było to możliwe - mówi Jakub Grzelak, Dyrektor ds. Sprzedaży CCC. - Ten pierwszy tydzień po otwarciu galerii handlowych pokazał trzy kluczowe zjawiska. Po pierwsze spadek trafficu o około połowę rok do roku, gdzie największe spadki obserwujemy w największych galeriach. Po drugie zadowalającą jak na ten moment konwersję, co częściowo kompensuje spadek traffiku. Po trzecie paragony z większą liczbą produktów, co jest pochodną tego, że do sklepów przychodzą klienci z realną potrzebą zakupową. Cały czas jest to jednak zbyt krótki okres, by mówić o jakiejkolwiek tendencji rynkowej, na tym etapie sytuacja może zmieniać się z dnia na dzień. Jednocześnie w minionym tygodniu obserwowaliśmy większą liczbę odwiedzających nasze sklepy niż w przypadku wielu innych, często sąsiadujących z nami salonów, co naszym zdaniem wynika z dwóch niezwykle ważnych kwestii. Jednocześnie, co adresuje drugą, równie ważną jak bezpieczeństwo, potrzebę konsumentów, przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne akcje promocyjne, m.in. kierowane do klienta rodzinnego. Zadbaliśmy również o atrakcyjność i różnorodność oferty produktowej na półkach, tak, żeby każdy znalazł w niej coś dla siebie - dodaje.