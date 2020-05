Grębocice: Wystawa z okazji 30-lecia samorządu. Spotkali się na niej były i obecny wójt. ZDJĘCIA

Wystawa dostępna jest dla zwiedzających w Galerii Spichlerz w Grębocicach. Na jej oficjalnym otwarciu pojawili się samorządowcy w tym wójt Roman Jabłoński. Zaproszony został również poprzedni wójt - Jan Bunkiewicz.

– Chcemy zaprezentować te zmiany, które zaszły. To nie tylko okres 30-lecia naszej gminy, ale też dokonań naszych szkół, dokonań kultury. Je również prezentujemy na wystawie – mówi Roman Jabłoński, obecny wójt. – Planowaliśmy wielkie obchody 30-lecia, które pokrzyżował nam koronawirus. Ale cieszę się, że mogliśmy uczcić to chociaż w ten sposób.

Podczas wystawy głos zabrał również poprzedni wójt Gminy Grębocice, który zarządzał nią w latach 1990-2002.

– Hamulcem w przeszłości na początku samorządu był budżet, który ustalał wojewoda. Trzeba było się do niego dostosować. Dopiero później zaczęliśmy sami przygotowywać budżet. To co było kiedyś w Grębocicach, a jest teraz, to nie ma nawet co porównywać. Ja sobie wtedy nie wyobrażałem takich czasów jakie teraz nastały, technologii, udogodnień – mówi były wójt Jan Bunkiewicz.