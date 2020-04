Druhowie z OSP Grębocice wracali z Rzeczycy, gdzie 89-letni mężczyzna zatruł się czadem i trafił do szpitala. Po drodze do remizy zauważyli płomienie przy drodze wojewódzkiej nr 292. Od razu przystąpili do akcji i szybko opanowali ogień.

Możliwe, że podobnie jak w wielu innych takich przypadkach, doszło tam do podpalenia.