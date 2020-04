Grębocice odwołują gminne imprezy do końca czerwca. Zobacz, które wydarzenia się nie odbędą

Chodzi o wydarzenia, które były planowane do końca czerwca. Większość z nich to imprezy z długą tradycją. Zobaczcie co zostanie odwołane i jak te imprezy wyglądały w poprzednich latach.

Grębocicka Majówka

Majowy weekend w gminie Grębocice zawsze obchodzony był hucznie. Tym razem imprezy się nie odbędą.

Zdjęcia z ubiegłego roku