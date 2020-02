Grębocice. Odnowili zabytkowe malowidła w spichlerzu. Konserwator kazał je... zamalować. ZDJĘCIA

Przez ostatnie miesiące trwały prace budowlane w zabytkowym spichlerzu, znajdującym się niedaleko parku w Grębocicach. Władze gminy postanowiły nadać obiektowi nowe życie. XVII-wieczny obiekt niszczał od dekad. Choć prace zostały zakończone, to na jego oficjalne otwarcie trzeba będzie jeszcze poczekać.

– Całość jeszcze nie zostanie oddana mieszkańcom. Chcemy dokończyć jeszcze zagospodarowanie terenu wokół niego. Do tego czasu może uda się też dokończyć zabezpieczenie ruin pałacu, sąsiadujących ze spichlerzem. Spichlerz był remontowany ze środków Programu Rozwoju Terenów Wiejskich – mówi wójt gminy Grębocice Roman Jabłoński.

Obiekt najprawdopodobniej zostanie oddany do użytku w maju. Zajmować będzie się nim Gminne Centrum Kultury. Jako „Galeria Spichlerz" ma on być wykorzystywany do różnych wydarzeń kulturalnych. Mogą pojawiać się w nim np. cykliczne wystawy.

Konserwator kazał zamalować część malowidła

Podczas robót odnaleziono pod tynkiem zabytkowe polichromie. Konserwator zabytków nakazał ich odnowienie. Gmina wynajęła specjalistę, który przez ponad miesiąc pracował nad tym. Odtworzył m.in. zachowane tylko w częściach malowidła psów myśliwskich. Kosztowało to blisko 100 tysięcy złotych. Następnie... konserwator zabytków nakazał zamalowanie fragmentów odnowionego malowidła oraz „postarzenie" reszty odnowionej polichromii.