Graffiti z Głogowa ma już ponad 20 lat! Do tej pory na scenie wystąpiło w sumie kilkaset osób. Zobaczcie zdjęcia

Głogowska Rewia Graffiti - trudno uwierzyć, że zespół założony przez Mieczysławę i Zdzisława Krawczonków kończy w tym roku 23 lata. Przez ten czas pod okiem instruktorów swoje taneczne i wokalne szlify odebrały setki głogowskich dzieci. Zdobywały nagrody na festiwalach, ale i uczyły się, jak przekuć porażkę w większą motywację do pracy. Tworzyły jedną, wielką rodzinę, o której nie zapomina się nawet po latach.

To przyjemna, choć trudna praca

- Nasza młodzież, po przerwie z powodu pandemii jest głodna występów. I choć niedawno był koncert z Roksaną Węgiel, dopinamy kolejny, ten jubileuszowy – przyznaje Zdzisław Krawczonek, współzałożyciel zespołu. - Duża część repertuaru będzie zmieniona. Sporo do koncertu wniosą absolwenci. Kilkoro z nich to nasze pierwsze, graffitowe dzieci.

Lista gości na koncert Graffiti już ustalona

Na jubileuszowy koncert zaproszono wszystkich dyrektorów MOK-u, z którymi pracował zespół, a także prezydentów miasta. Będą też rodzice, którzy na przestrzeni lat bardzo pomagali zespołowi.

Co ciekawe, koncert poprowadzą te same osoby, które 23 lata prowadziły pierwszy występ Graffiti. A są to: Bartłomiej Adamczak (obecnie dyrektor MOK-u), Bartłomiej Hejmej (obecnie dyrektor GOK w Radwanicach) i Roman Włodarczak (znany i lubiany animator kultury, właściciel pogotowia imprezowego).