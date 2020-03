Górniczy związkowcy ponawiają apel o przerwanie kontroli trzeźwości przez koronawirusa

Jeszcze przed potwierdzenie dotarcia choroby do Polski, Związek Zawodowy Pracowników Dołowych w ZG Rudna wysłał do władz kopalni Rudna pismo, w którym żąda natychmiastowego zaprzestania badań trzeźwości osób wchodzących na teren kopalni. Związkowcy argumentują to zagrożeniem związanym z koronawirusem. Dmuchanie w urządzenia do wykrywania alkoholu na wejściach do zakładu, może być, ich zdaniem, zagrożeniem i pomóc w ewentualnym rozprzestrzenieniu się wirusa.

Kontrole trzeźwości prowadzone są we wszystkich zakładach KGHM, nie tylko w ZG Rudna. Jak mówi nam Anna Osadczuk z miedziowej spółki, niemal każdego dnia przyłapywanych jest przy wejściu do różnych zakładów od kilku do nawet kilkunastu osób pod wpływem alkoholu.

– To przede wszystkim pracownicy zewnętrznych firm – mówi Anna Osadczuk.

Związkowcy ponowili pismo po ogłoszeniu wirusa w Polsce

Póki co władze KGHM nie zamierzają rezygnować z kontroli trzeźwości przy wejściach na teren jej zakładów. Dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM, Piotr Chęciński, w rozmowie z Polsatem nazwał wręcz żądania absurdalnymi. Oburzyło to związkowców.