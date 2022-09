Gnali samochodami przez teren zabudowany. Piraci drogowi stracili prawa jazdy

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce na terenie Szklar Dolnych, gdzie 45-latek z gminy Chocianów popisał się za ciężką nogą. W terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 60 km/h. W miejscu, gdzie go zatrzymano, było ograniczenie do 40 km/h, a on jechał tam ze 100 km/h na liczniku.

Ale jego niezbyt odpowiedzialny wyczyn pobił 34-latek z Przemowa, który jechał DK12 przez miejscowość Przesieczna z prędkością 132 km/h, przy ograniczeniu do 50.

– W obu sytuacjach funkcjonariusze nałożyli na kierowców mandaty karne. W pierwszym wypadku 45-latek został ukarany mandatem w kwocie 1500 złotych i 10 punktami karnymi, natomiast drugi z zatrzymanych kierowców otrzymał mandat w kwocie 2500 złotych, z taką samą wartością punktową. Obaj mężczyźni stracili jednocześnie prawa jazdy – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.

Przy okazji takich informacji policjanci ponownie apelują o przepisową jazdę. Takie prędkości w terenach zabudowanych łatwo mogą przyczynić się do tragedii.