Gnał na S3 prawie 200 km/h. Rozpędzone audi zatrzymała Policja. Spory mandat dla kierowcy

Niemały mandat ma do zapłacenia 48-letni mężczyzna, którego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej na drodze S3. Powodem zatrzymania było przekroczenie dozwolonej prędkości o 77 km/h. Kierowane przez niego audi rozpędziło się do 197 km.

– Siedzący za kierownicą mężczyzna popełnił poważne wykroczenie, bo na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie do 120 km/h. W świetle obowiązujących przepisów sytuacja musiała zakończyć się mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 10 punktami karnymi i tak się ostatecznie stało – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.

Do zatrzymania doszło na granicy powiatów polkowickiego i lubińskiego. Policjanci zauważyli, że mężczyzna jedzie zbyt szybko, jednak jego prędkość i duże natężenie ruchu nie pozwoliły od razu dokonać pomiaru. Policyjne auto ruszyło jednak za rozpędzonym audi i wykonało pomiar, który pokazał 197 km/h na liczniku. Wtedy dokonano zatrzymania.