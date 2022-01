Gminy Żukowice i Grębocice z milionową nagrodą za poziom szczepień mieszkańców

Promesy zostały wręczone 30 grudnia, w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Jest to nagroda za osiągnięcie najwyższego wzrostu poziomu zaszczepienia mieszkańców wśród gmin powiatu głogowskiego i polkowickiego w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 r. W imieniu wójta gminy Żukowice promesę odebrała sekretarz gminy Emilia Prokopczak.

- Jestem bardzo dumny z mieszkańców naszej gminy, którzy postanowili zadbać o siebie i innych szczepiąc się przeciwko COVID – 19. Cieszymy się również z otrzymanej nagrody. Jest ona jednak miłym dodatkiem - najważniejsze jest zdrowie i powrót do normalności sprzed pandemii – mówi wójt Krzysztof Wołoszyn.

Do stycznia tego roku procent mieszkańców w pełni zaszczepionych w tej gminie wynosi 53,6 proc.

Taką samą promesę otrzymała gmina Grębocice. W okresie objętym konkursem wskaźnik szczepień osiągnął 7,5 % i tym samym zapewnił pierwsze miejsce w powiecie polkowickim i nagrodę dla gminy w wysokości 1 000 000 złotych.

Celem konkursu „Rosnąca Odporność” było zmotywowanie gmin do promocji szczepień przeciw COVID-19. Przyznana nagroda, zgodnie z regulaminem konkursu, przeznaczona zostanie na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID -19 oraz ze zwalczaniem skutków spowodowanych pandemią koronawirusa. Na Dolnym Śląsku wyróżniono aż 70 gmin. Pełną listę można zobaczyć TUTAJ