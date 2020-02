Gminny Żłobek Promyczek w Grębocicach już działa. ZDJĘCIA/FILMY

Promyczek działa w budynku Szkoły Podstawowej. Z opieki wykwalifikowanej może skorzystać w sumie 18 maluszków (są jeszcze trzy wolne miejsca). Posiłki dla podopiecznych przygotowywane będą z uwzględnieniem obowiązujących norm i zaleceń żywieniowych.

Placówka powstała dzięki wsparciu finansowemu z programu „Maluch+” oraz z środków z budżetu gminy Grębocice.

– Mam nadzieję, że obiekt jest dobrze przygotowany, a nie chwaląc się, jestem dziadkiem, i wiem, co maluch potrzebuje – przyznał wójt gminy Roman Jabłoński. – Cieszę, że udało nam go otworzyć, a jeśli będzie duże zainteresowanie to zastanowimy się, co dalej.

Posłuchajcie, co jeszcze mówił wójt Roman Jabłoński i dyrektor Promyczka Anna Monczak: