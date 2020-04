Gmina Żukowice: W Zabłociu świetlica przejdzie gruntowny remont

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na wykonanie zadania polegającego na kapitalnym remoncie tego obiektu.

Zakres projektowanych prac obejmuje wykonanie remontu głównych elementów (przegród budowalnych) budynków: ścian zewnętrznych (osłonowych i wewnętrznych, podłóg, sufitów z zastosowaniem nowych materiałów izolacyjnych i wykończeniowych), termomodernizację budynku (docieplenie stropodachu, ścian fundamentowych, osłonowych i podłóg), ponowne osadzenie stolarki okienno – drzwiowej, wymianę instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej. Ponadto zakres prac obejmuje wykonanie nowych otworów drzwiowych. Po remoncie obiekt będzie dostosowany również do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

Na dachu świetlicy pojawi się instalacja fotowoltaiczna, kupione będą również meble kuchenne pod zabudowę oraz kompletne wyposażenie obiektu.

Wartość zadania to kwota ok. 500.000,00 zł. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu br., a wykonawcą jest firma SOBOTA sp. z o.o. z Głogowa.

Jednocześnie gmina ubiega się o dofinansowanie na realizację tego zadania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Senior+ z przeznaczeniem na powstanie w tym obiekcie Klubu Seniora. Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Gmina Żukowice jest na liście projektów zakwalifikowanych do wsparcia, jednakże oczekujemy na podpisanie umowy z wojewodą.