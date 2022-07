Gmina Żukowice: Uwaga kierowcy! Między Bukwicą a Nielubią rozpoczęły się roboty drogowe

Na odcinku między Bukwicą a Nielubią trwają roboty drogowe. Etap ten obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 – do 6 m i długości ok. 630 m na pełnej podbudowie wraz z poboczami utwardzonymi oraz oczyszczeniem istniejących rowów.

Ponadto planuje się przebudowę istniejącego chodnika wzdłuż drogi oraz wykonanie nowego, prowadzącego do zjazdu na boisko. Planuje się również wykonanie przejścia dla pieszych.

W ramach inwestycji rozebrano już starą zniszczoną nawierzchnię bitumiczną i wykonano nową podbudowę, tj. stabilizację gruntu cementem wraz z podbudową tłuczniową.

Droga, na której ruszyły roboty, była nierówna i dziurawa. Jak ocenia wójt, była w najgorszym stanie na terenie gminy, dlatego konieczna była naprawa.

- Po remoncie droga uzyska stabilną konstrukcję i nową nawierzchnię asfaltową, zapewniając użytkownikom bezpieczeństwo i komfort, którego przez lata brakowało. Mamy świadomość, że nie wykonamy całego odcinka drogi, a tylko połowę, pomiędzy Bukwicą, a Nielubią i nie rozwiążemy kompleksowo problemu - wyjaśnia wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn. - Wynika to z faktu, iż nadal nie znamy ostatecznej wersji przebiegu obwodnicy Głogowa. Wersja obwodnicy PN5 przebiega właśnie przez ten odcinek drogi. Jestem przekonany, że standard kolejnej nowej drogi w naszej gminie spełni oczekiwania mieszkańców. Jest duża szansa, że kierowcy na koniec wakacji będą mogli cieszyć się z nowego wyremontowanego odcinka drogi - dodaje.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki funduszom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt to blisko 1 mln 700 tys. zł