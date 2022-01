Gmina Żukowice pozyskała 12 mln zł na drogowe inwestycje. Umowa na wykonanie prac już podpisana

Umowę na „Modernizację infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzysząca wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Żukowice”, w imieniu Wykonawcy PBD Sp. z o.o. podpisał Prezes Zarządu: Piotr Pietruszko i Krzysztof Wołoszyn, wójt Gminy Żukowice.

Środki finansowe na realizację tych jakże istotnych inwestycji gmina pozyskała z „Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład” i tym samym do jej budżetu trafiło rekordowe wsparcie w wysokości prawie 10 mln zł. Pozostałe środki na realizację zadania to środki własne.

- Już wkrótce ruszamy z inwestycjami drogowymi, na które przeznaczymy w dwóch latach blisko 12 milionów złotych. To ponad 35 procent naszego całego budżetu, a podpisana umowa pozwoli zmodernizować między innymi infrastrukturę drogową i kanalizacyjną, wybudować chodniki czy zamontować nowe oświetlenie. Muszę przyznać, że jest to ogromne wyzwanie, ale myślę że damy radę i już wkrótce zauważą nasi mieszkańcy istotne zmiany w otoczeniu. Zadanie to przede wszystkim przyczyni się do poprawy i wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a także do poprawy warunków życia naszych mieszkańców, bo przecież o to właśnie chodzi - mówi Krzysztof Wołoszyn.