Gmina Polkowice: Pałac w Jędrzychowie dostał pieniądze na remont

Właścicielem pałacu w Jędzrzychowie jest Stowarzyszenie „Rodowody”. Ewa Halbryt, prezes stowarzyszenia poinformowała, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na remont zabytku prawie 300 tysięcy złotych.

– To nie koniec dobrych wieści. Gmina Polkowice dołożyła 10 tysięcy na ratowanie tego pięknego, z ogromną historią obiektu. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i zaangażowanie – dodaje.

Plany stowarzyszenia związane z remontem zamku są określone. To, co zostanie zrobione, zależy przede wszystkim od tego, ile będzie pieniędzy.– Zaczynamy z rusztowaniami, zabezpieczeniem tego, co można jeszcze uratować, a to przede wszystkim dach – dodaje Ewa Halbryt. – Jeżeli uratujemy dach, uratujemy zamek. Dach wprawdzie szczątkowy, nadal chroni to, co jest wewnątrz, między innymi, drewniane konstrukcje.

W planach są też wydarzenia promujące zamek. Będzie np. powtórka zeszłorocznej akcji pod hasłem „Zróbmy z zamkiem porządek”, w którą włączyli się nie tylko mieszkańcy Jędrzychowa, ale i okolicznych miejscowości.