Gmina Pęcław: Policja zatrzymała pijanego traktorzystę bez uprawnień

25 listopada podczas patrolu koło Wojszyna w gminie Pęcław policjanci zwrócili uwagę na jadący drogą ciągnik rolniczy z przyczepką. Zauważyli, że przewożone w przyczepce drewno jest nieprawidłowo zabezpieczone i w każdym momencie może spaść na drogę. Na przyczepce był przewożony nieprawidłowo pasażer.

Policjanci postanowili zatrzymać ciągnik i przeprowadzić kontrolę. Na widok radiowozu kierowca ciągnika przyspieszył, zjechał w polną drogę i zaczął uciekać. Policjanci szybko zatrzymali ciągnik. Wtedy okazało się, że 46 – letni kierowca jest nietrzeźwy, jego pojazd nie jest zarejestrowany i nie ma badań technicznych. Sam zaś kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania.

Traktorzysta złamał wiele przepisów prawa. Prowadził pojazd w stanie nietrzeźwym i nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Będzie również odpowiadał za kierowanie bez uprawnień, nieprawidłowe przewożenie ładunku i osób, brak badań technicznych i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym.