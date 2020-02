Gmina Kotla. Wojewoda Dolnośląski ma znieść zakaz wstępu do lasu

Zakaz obowiązuje od końca listopada ubiegłego roku po tym, jak na terenie gminy Kotla stwierdzono dwa przypadki dzików zakażonych afrykańskim pomorem świń. Część lasu w tej gminie ogrodzono nawet siatką.

Decyzja ta ma być podjęta po analizie sytuacji. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ryszard Toczyłowski przyznaje, że od tamtej pory w podgłogowskiej gminie nie stwierdzono więcej przypadków ASF. Ponadto jest też potrzeba prowadzenia gospodarki leśnej.

– Mimo ewentualnego zniesienia zakazu wstępu apeluję, by bez konieczności nie wschodzić w głąb lasu, a już absolutnie odradzam zbieranie i przynoszenie do gospodarstw chrustu, ponieważ bardzo łatwo razem z nim można przynieść chorobę domowym zwierzętom – mówi. – Proszę omijać zwłaszcza ten zagrodzony teren. Jeśli już koniecznie ktoś chce korzystać rekreacyjnie to niech to robi szerszymi, leśnymi ścieżkami, bez schodzenia w las, gdzie te dziki mogą bytować.