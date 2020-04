W ramach naboru wniosków ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa gmina miała możliwość ubiegania się o 100 prcent dofinansowania na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Wczoraj, 6 kwietnia do urzędu nadeszła informacja, że złożony wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.

- Wielu uczniów i nauczycieli nie posiada odpowiedniego sprzętu czy dostępu do internetu, aby móc realizować podstawy programowe. Pozyskane środki pozwolą zakupić 32 laptopy z dostępem do internetu - mówi wójt gminy Łukasz Horbatowski.