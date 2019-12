Gmina Kotla: Opłatkowe spotkanie w Grochowicach

W świąteczny i niepowtarzalny klimat wprowadzili gości mali aktorzy, którzy wystąpili w Jasełkach. To dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Głogówku, które przygotowały Beata Paszkowska, Magdalena Zdral, Magdalena Kempa i Mariola Jabłońska–Pazdej.

Po przedstawieniu głos zabrali: ksiądz kanonik Andrzej Skoczylas – proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Marcina w Kotli oraz ksiądz Grzegorz Białobłocki – proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Krzepielowie, którzy poprowadzili wspólną modlitwę.

Na spotkaniu obecni byli też: sekretarz gminy – Ewa Konarska – Jóźwiak, przewodnicząca Rady Gminy w Kotli – Halina Przybylska, wicestarosta głogowski – Jeremi Hołownia, sołtys miejscowości Grochowice Krystyna Sadowska i dyrektor GOPS w Kotli – Dorota Młodecka.

Podczas wieczoru śpiewano wspólnie z miejscowym Zespołem Folklorystycznym „Grochowiczanki” kolędy i pastorałki bożonarodzeniowe. Ponadto wystąpiła gościnnie Grupa Artystyczna „Bez ograniczeń” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Głogowie. Organizatorzy zadbali również o to, by wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali małe upominki.