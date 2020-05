Gmina Kotla: Droga łącząca wsie Kozie Doły - Kotla będzie jednak wyremontowana w całości

Odcinek, który nie został ujęty do przebudowy podobnie jak i cała droga jest w fatalnym stanie.

- Nie możemy zgodzić się z tym, że droga nie będzie realizowana w całości. Nie zgadzamy się na łatanie dziur, bo to nic nie da - mówił mieszkaniec Kozich Dołów.

Miejscowa radna Agnieszka Krupa przy wsparciu mieszkańców Kozich Dołów, zainicjowała spotkanie na które zaprosiła Bartosza Ławrowskiego, członka Zarządu Powiatu Głogowskiego oraz wójta gminy Kotla Łukasza Horbatowskiego. Na spotkaniu była również przewodnicząca rady gminy Halina Przybylska i radny Adam Wawro Radna Kozich Dołów zwróciła się do przedstawiciela powiatu z prośbą o rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji zadania na całym odcinku drogi.

- Droga Kotla - Kozie Doły to jedna z najgorszych dróg w naszej gminie, jeśli chodzi o jej stan. W dodatku jest tam spory ruch. Już na etapie uzgadniania projektu kilkukrotnie zwracaliśmy uwagę na brakujący odcinek w projekcie, który niezwłocznie wymaga remontu. Jednak nie został on uwzględniony - mówił wójt.

Bartosz Ławrowski zapewnił, że powiat nie zostawi tego odcinka bez remontu. - Ustalamy tylko, kto go będzie robił i jaką technologią. Jeśli porozumiemy się z obecnym wykonawcą, to zrobi cały odcinek drogi, a jeśli nie, to ten 150- metrowy odcinek zostanie zrobiony w ramach cząstkowych remontów dróg - dodaje, przyznając.