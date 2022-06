Gmina Kotla. 39-latek uszkodził bramę wjazdową i groził właścicielowi posesji, że go zabije

Zdarzenie miało miejsce na terenie gminy Kotla we wtorek, 7 czerwca. 39- letni mieszkaniec powiatu głogowskiego umyślnie dokonał uszkodzenia bramy wjazdowej na posesję należącą do 49- letniego mieszkańca powiatu głogowskiego. Straty oszacowano na 3000 zł. Następne sprawca wypowiedział wobec pokrzywdzonego groźby pozbawienia życia, co wzbudziło w nim obawę ich spełnienia.

39- latek został zatrzymany przez Policjantów Wydziału Prewencji. Za dokonane przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.