Gmina Grębocice zainwestowała w nowy, specjalistyczny pojazd - WUKO

Do największych zalet metody ciśnieniowej czyszczenia kanalizacji należy jej wysoka skuteczność oraz uniwersalność. WUKO można stosować nie tylko do wszelkich instalacji sanitarnych, ale także w przypadku kanalizacji deszczowej.

- Do udrażniania rur tą metodą nie używa się żrących środków chemicznych. Robi się to ciśnieniowo, co jest przyjazne środowisku. Czyszczenie ciśnieniowe to także dobre rozwiązanie profilaktyczne, stosowane w celu konserwacji i utrzymania w należytym stanie kanalizacji – informuje gmina.