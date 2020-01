Gmina Grębocice: Wernisaż wyjątkowych prac klubu seniora z Rzeczycy. ZDJĘCIA

Do klubu Senior + w Rzeczycy w gminie Grębocice, należy 25 osób, a prowadzi go Justyna Cirko. Mieszkańcy wsi pracują w dwóch grupach, spotykając się codziennie na zajęciach.

- Jesteśmy propagatorami recyklingu, dlatego w naszych warsztatach używamy najróżniejszych przedmiotów – mówi Justyna Cirko.– W naszym klubie jest, między innymi, emerytowany elektryk z kopalni, pan Józef, który polubił origami modułowe i robi piękne prace. Mamy też zajęcia z ceramiki prowadzone przez specjalistkę.

Talenty i pomysłowość można podziwiać na wystawie prac w wiejskiej świetlicy zorganizowano z okazji pierwszej rocznicy działania klubu. Jest ona czynna do piątku, 17 stycznia.