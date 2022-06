Gmina Gaworzyce szykuje pracę dla młodych. Mogą zarobić w czasie wakacji

Wakacyjna Praca dla Młodych to nowy program w gminie Gaworzyce, która kieruje go do zameldowanych tam mieszkańców w wieku od 18 do 20 lat. Przygotowywane są dwa turnusy wakacyjne, w czasie których na młodych będą czekać zadania, dzięki którym zarobią pieniądze.

Turnusy WPdM planowane są w terminach:

Od 11 lipca do 22 lipca 2022 r.

Od 1 sierpnia do 12 sierpnia 2022 r.

W każdym terminie pracę znajdzie czworo mieszkańców gminy. Za każdą godzinę przepracowaną w ramach programu zarobią 19.70 zł brutto. W zakres obowiązków będą wchodziły m.in. drobne prace porządkowe oraz pomoc przy obsłudze wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w gminie.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zgłosić się osobiście w siedzibie urzędu w terminie rekrutacji i złożyć kwestionariusz rekrutacyjny, którego wzór ZNAJDZIECIE POD TYM LINKIEM. Na zgłoszenia w urzędzie czekają do 6 lipca. O wyborze kandydatów zadecyduje wójt.