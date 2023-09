Głogowskie Spotkania Jazzowe w październiku. Bilety na koncerty już w sprzedaży

Trwa już sprzedaż biletów i karnetów na 39. Głogowskie Spotkania Jazzowe, które zaplanowano na końcówkę października, konkretnie 27 i 28 października. O tym, co przygotowano w tym roku opowiada nam dyrektor artystyczny festiwalu. Kto wystąpi podczas 39. odsłony wydarzenia, które co roku przyciąga do Głogowa miłośników tego typu muzyki?

– Rzeczywiście, to Bartek Królik ze swoją najnowszą płytą, Będą Poluzjanci, którzy wracają po latach ze swoimi koncertami. Przy spotkaniu z Poluzjantami i ich twórczością niezwykła gratka, bo będzie obecny również Janusz Onufrowicz, czyli autor tekstów piosenek zespołu Poluzjanci, ale nie tylko również pisarz, więc spotkania autorskie z Jankiem Onufrowiczem, który ma coś wspólnego z Głogowem. Bardzo polecam – mówi o pierwszym dniu festiwalu Dorota Drozd.

A to dopiero początek, bo najwięcej atrakcji zaplanowano na sobotnią odsłonę festiwalu.