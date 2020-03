Głogowskie przychodnie zmieniły system pracy. Proszą pacjentów, by przychodzili tylko w koniecznych przypadkach

W przypadku przychodni PULS Sp z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska przy ul. Moniuszki, porady medyczne odbywają się przez telefon.

Gdy jednak pacjent wymaga bezwzględnego zbadania przez lekarza, jest umawiany na konkretną godzinę. Najpierw jednak trafia do specjalnego pomieszczenia, gdzie jest mierzona pacjentowi temperatura ciała.

Warto wiedzieć, że drzwi frontowe do poradni PLUS są zamknięte. Z załogą placówki, na przykład w sprawie wypisania recepty, należy się kontaktować poprzez okno na tyłach budynku (od strony Skarbka).

Dyrektor administracyjny poradni Wojciech Stolarek przyznaje, że pracy jest bardzo dużo, a ludzi brakuje. Tylko jednego dnia zgłasza się do nich około 200 osób.

- Aby ograniczyć wizyty w naszej przychodni wprowadziliśmy zasadę, że po wypisaniu recepty dzwonimy do pacjenta i podajemy kod do e-recepty – mówi. - Bardzo proszę o wyrozumiałość i przede wszystkim cierpliwość.

Pracownicy służby zdrowia, którzy wystawieni są na bezpośredni kontakt z ludźmi, są przemęczeni i narażeni na zakażenie niebezpiecznym wirusem. Z tego ostatniego powodu z głogowskich przychodni z pracy odeszło kilka pielęgniarek w starszym wieku, będące w grupie zwiększonego ryzyka.