Głogowski weterynarz został nauczycielem zawodu w Technikum nr 6. - To nasz super wychowawca - mówią uczniowie

- Nie wykonuję tak zwanych twardych operacji, czyli złamań i zestawień, bo do tego potrzebny jest sprzęt, choćby aparatura rentgenowska, której nie mam. W moim przypadku można powiedzieć, że świadczę usługi dla ludności, szczególnie w przypadku zwierząt towarzyszących – mówi nam pan doktor. - Jest taka łacińska sentencja, która brzmi „Przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi” i jeśli się nad tym zastanowimy, to weterynarz jest nie tylko miłość do zwierząt, a do ich właścicieli, czyli do ludzi.