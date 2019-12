Głogowski szpital ma nowy tomograf komputerowy

Tomograf komputerowy marki Siemens o nazwie SOMATOM GO UP jest znacznie nowocześniejszy od poprzedniego urządzenia. To 64-warstwowy aparat wyróżniający się szybkością i dokładnością skanera, co pozwala skrócić czas badania, jednocześnie zmniejszając dawkę promieniowania przyjmowaną przez pacjenta. Mniejszy jest też podawany pacjentom środek kontrastowy.

Posłuchajcie: