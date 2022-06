Głogowski punkt NFZ wciąż z pleksą w drzwiach. Klienci skarżą się, że są obsługiwani na korytarzu

Pracujące w tym punkcie panie przyznają, że pleksa w drzwiach biura została założona w czasach wprowadzenia obostrzeń pandemii. Zapewniają jednak, że jeśli tylko wymaga tego sytuacja, na przykład, gdy potrzebne jest podanie tak zwanych danych wrażliwych, do klient proszony jest do środka. Dodatkowo, dzięki zamkniętym drzwiom, panie mogą znaleźć chwilę na zjedzenie posiłku, bo nie mają oddzielnego pomieszczenia socjalnego. A trzeba przyznać, że pracy w biurze nie brakuje.

- Nie czułam się komfortowo mówiąc pracującej tam pani z czym przyszłam, gdy słuchali tego inni ludzie z kolejki – opowiada nam głogowianka, która wyrabiała ubezpieczenia na zagraniczne wakacje. - Tak nie powinno być. Już od dawna do innych biur można swobodnie wejść, ale jak się okazuje nie do głogowskiego NFZ.

W głogowski punkt NFZ, który znajduje się na parterze budynku starostwa powiatowego, od klientów oddziela pleksa. I to nie na biurkach, a w drzwiach. Żeby załatwić sprawę, trzeba czekać w progu.

Pleksa, zamiast w drzwiach, będzie na biurkach

Punkt obsługi ubezpieczonych w Głogowie podlega pod legnicką delegaturę Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. O to, jak długo jeszcze klienci będą załatwiani na korytarzu starostwa zapytaliśmy Miłosza Tychanowicza, kierownika delegatury w Legnicy NFZ. Obiecał nam, że najszybciej jak to możliwe drzwi do biura w Głogowie zostaną odblokowane, a pleksa zdjęta.