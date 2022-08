Głogowski PSZOK nie dla mieszkańców Gminy Głogów. Problematyczne śmieci muszą wozić do... sąsiedniego województwa

- Chciałem oddać śmieci na PSZOK- w Głogowie i już nie mogłem – mówi nam mieszkaniec Serbów. - Odesłali mnie albo Wschowy albo Bytomia Odrzańskiego. To jakaś chora sytuacja! - mówi.

Okazuje się, że decyzję o zmianie odbiorcy śmieci podjęła rada gminy. Zrobiono to uchwałą w marcu tego roku, która weszła w życie 1 lipca. Gmina dołączyła do Związku Międzygminnego „Eko-Przyszłość w Nowej Soli” a to oznacza, że mieszkańcy podgłogowskich wsi płacą za wywóz śmieci do Nowej Soli.

Fizycznie, śmieci wciąż odbiera GPK Sita, które jest jednak tylko podwykonawcą, a pieniądze odbiera już firma z Nowej Soli.