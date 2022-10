Głogowski przedwojenny schron został odnowiony. To kolejny owoc pracy GROT-owców

Schron 416 w Głogowie jest odnowiony

GROT z nagrodą za swoją pracę

Głogowianie zadbali też o strop obiektu. Wyczyścili go, wysprzątali i zabezpieczyli przed wnikaniem wody deszczowej i wilgoci do środka. Wszystko po to, by w przyszłości, po remoncie wnętrza eksponaty nie ulegały zniszczeniu z powodu zbyt dużej wody w powietrzu.