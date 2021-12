Głogowski MOK, zanim wpuści gości na koncert, będzie prosić o okazanie covidowego certyfikatu

Na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie ukazało się dziś (8 grudnia) ogłoszenie o wprowadzeniu zmian dotyczących obostrzeń covidowych.

Czytamy w nim:

Dyrektor Bartłomiej Adamczak przyznaje, że decyzja została podjęta po wczorajszej (7 grudnia) konferencji prasowej ministra zdrowia, który zapowiedział wprowadzenie zmian w obostrzeniach. Wśród nich jest też i zmiana dotycząca ograniczenia limitów w różnych miejscach, m.in. w kinach i teatrach. Od 15 grudnia obniżenie limitów obłożenia ma nastąpić z 50 proc. do 30 proc.

- Mam swoje zdanie w tej sprawie, ale dla mnie wiążące jest to, co zostało ogłoszone przez rząd i kwestia rozmowy z sanepidem, a taką też przeprowadziłem - wyjaśnia. - Staramy się robić wszystko, by instytucje działały, ale żebyśmy robili to zgodnie z przepisami i jak najbardziej bezpiecznie.