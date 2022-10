Głogowski „Mechanik" wygrał skuter i stację ładowania. Każdy uczeń ZSP będzie mógł pojeździć

Starosta Jarosław Dudkowiak ogłosił we wrześniu konkurs dla lokalnych szkół. Ich zadaniem było zaprojektowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Komisja nie miała łatwego zadania, bo projekty od głogowskich uczniów były ciekawe. Ostatecznie jednak zwycięzca mógł być tylko jeden.

Nagrodą w konkursie jest ufundowanie przez powiat stacji ładowania pojazdów zaprojektowanej przez uczniów. W ZSP największym problemem był jej umiejscowienie, bo teren placówki jest dość zacieniony. A jednym z warunków było korzystanie ze stacji z odnawialnych źródeł energii. Ostatecznie odnaleziono jednak odpowiednią lokalizację. Do szkoły trafi jednak druga nagroda, jaką jest elektryczny skuter ufundowany przez prywatną firmę.

– Bardzo cieszymy się z wygranej. Zastanawialiśmy się co zrobić ze skuterem tak, aby skorzystać mogli z niego wszyscy. Ustaliliśmy, że stworzymy program, dzięki któremu każdy uczeń będzie mógł wypożyczyć go na tydzień, aby przekonać się jak to jest korzystać z ekologicznego pojazdu – mówi dyrektor szkoły Paweł Korzeń.